この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ごぼう先生 おひとりさま健康塾」が、「介護士の新しい道「フリーランス介護士」」と題した動画を公開した。動画では、フリーランス介護士として活動する木下淳をゲストに迎え、そのリアルな収入事情や意外な集客方法、「笑顔一つでも武器になる」という独自の仕事論について対談している。

「フリーランス介護士って稼げてるんですか？」というストレートな質問からトークはスタート。木下は「一般のサラリーマンより稼げます」と明言しつつも、安定の保証がないフリーランスならではの厳しさも語った。責任感は大きいが、その分やった分の対価が反映される魅力があるという。

介護保険サービスでは対応しきれない細やかなニーズや、技術のある人に指名で介助してほしいという需要に応える形で、フリーランスの需要が高まっていると説明する木下。介護技術を強みに、自宅で継続して介護を行えるような技術指導を行うなど、保険内ではできない付加価値をつけることで単価を上げているという。

話題が集客方法へ移ると、意外な実態が明らかになる。「何でお客さまに知ってもらえるのか」という問いに対し、木下が「足で直接営業」することが「一番効果があります」と答えると、ごぼう先生は頭を抱えながら「思ったよりアナログだぞ…」と驚きの声を上げた。ケアマネージャーや地域包括支援センターなどへ直接訪問し、事業所単位で関係性を築くことが仕事獲得の鍵になるという。

終盤には、これからフリーランスを目指す介護士へ向けたメッセージも。会社勤めの重要性にも触れつつ、「選べる選択肢を増やすという意味で力添えしたい」と語る木下。自分には何もないと迷う人に対しても「笑顔一つでもその方の武器になる」と励まし、困りごとを聞く延長に成功の鍵があると説いた。

介護士という職業の枠を超え、自らをビジネスモデル化して新しい道を切り拓く姿が印象的な本動画。介護職の仕事の幅がさらに広がることを予感させる、希望に満ちた対談となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング・フリーランス介護職という新しい働き方
03:26

ぶっちゃけ稼げる？フリーランス介護士のリアルな懐事情
05:59

SNSより効果的？一番仕事をもらえる意外な「アナログ営業術」
08:33

これから目指す方へ「笑顔一つでも武器になる」

関連記事

介護士の悲鳴「トドメ刺せってか」配慮に欠ける介護施設への差し入れがヤバすぎる

介護士の悲鳴「トドメ刺せってか」配慮に欠ける介護施設への差し入れがヤバすぎる

 【熱中症対策】シニア向け「汗をかきやすくする」暑熱順化プログラム

【熱中症対策】シニア向け「汗をかきやすくする」暑熱順化プログラム
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ごぼう先生 おひとりさま健康塾_icon

ごぼう先生 おひとりさま健康塾

YouTube チャンネル登録者数 16.10万人 1053 本の動画
」 お仕事のご依頼 → https://gobou-sensei.com
youtube.com/channel/UCAAQP5G9PKyKj5vXXz-_jbg YouTube