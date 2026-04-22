この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毎年発表される公示地価は、不動産市場の「今」と「未来」を映し出す鏡です。2026年の公示地価では、東京23区の住宅地ランキングで意外な番狂わせが起き、注目を集めています。

今回は、らくだ不動産株式会社の代表取締役社長である山本直彌さん、シニアエージェントの佐藤健斗さん、そして執行役員エージェントの八巻侑司さんの3名が、最新の公示地価データから読み解く「23区の異変」と、これから不動産を買うべき・売るべきエリアについて徹底解説します。



◾️住宅地上昇率1位はまさかの「豊島区」。都心回帰が鮮明に

2026年の東京都内の住宅地・地価上昇率ランキングは、多くの専門家の予想を裏切る結果となりました。

八巻さんはランキング上位の顔ぶれについて解説します。「1位に輝いたのは『豊島区（12.5%）』です。次いで2位が『中央区（12.1%）』、3位が『港区（11.9%）』、4位が『品川区（10.8%）』、5位が『文京区（10.5%）』と、見事に都心部がトップ5を独占しました」。

ここ数年、テレワークの普及により注目されていた「郊外（八王子市や立川市など）」はランキングから姿を消しました。山本さんは「新型コロナウイルスによる郊外シフトが完全に一巡し、明確な『都心回帰』が起きていることがデータから読み取れます」と分析します。



◾️再開発のパワー：なぜ豊島区が1位に？

なぜ港区や中央区を抑えて、豊島区が1位になったのでしょうか。

そのカギは「大規模な再開発」にあると佐藤さんは指摘します。「豊島区は長年『消滅可能性都市』とまで言われていましたが、池袋駅周辺の再開発や、区役所周辺の整備（ハレザ池袋など）によって、街のイメージが劇的に向上しました。その結果、利便性と住環境の両立を求める層からの需要が急増し、地価を大きく押し上げる要因となりました」。



◾️次にくる街は「再開発×交通利便性」がキーワード

では、この結果を踏まえて、私たちはどこに不動産を買うべきなのでしょうか。

お三方は共通して、「これからの時代は『再開発が予定されているエリア』と『交通利便性が高いエリア』の掛け合わせが最強になる」と強調します。

例えば、品川駅周辺（高輪ゲートウェイなど）や、渋谷駅周辺の大規模再開発エリアは、今後も継続的な価値上昇が見込まれます。また、都心部には手が出ないという方にとっては、東京の主要駅に直結するターミナル駅（横浜、大宮、浦和など）周辺が、資産価値を維持しやすい「次に来る街」の有力候補となります。



【まとめ】

2026年の公示地価は、不動産市場における「都心の強さ」と「再開発の威力」を改めて証明しました。

これからの不動産購入は、単なる「今の相場」だけでなく、「その街が将来どう変わるか」という未来予測が不可欠です。また、売却を検討している方も、自分の物件があるエリアのトレンドを見極めることで、売り時を逃さず高値で売却できる可能性が高まります。

らくだ不動産株式会社では、山本さん、八巻さんをはじめ、専門知識を持ったエージェントが、マクロな市場データからミクロな物件情報までを分析し、お客様の不動産売買を強力にサポートしています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。