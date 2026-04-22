「日本はW杯に出ないほうがいい」発言で炎上の韓国代表レジェンド、自国のサッカー界に苦言「日本を見習うのが恥ずかしいのか」「差は広がりつつある」

「日本はW杯に出ないほうがいい」発言で炎上の韓国代表レジェンド、自国のサッカー界に苦言「日本を見習うのが恥ずかしいのか」「差は広がりつつある」