「日本はW杯に出ないほうがいい」発言で炎上の韓国代表レジェンド、自国のサッカー界に苦言「日本を見習うのが恥ずかしいのか」「差は広がりつつある」
韓国代表のレジェンドで、大宮アルディージャ（名称は当時）でもプレーしたイ・チョンス氏が、韓国サッカー界に苦言を呈した。同国のメディア『SPOTV NEWS』が伝えている。
カタール・ワールドカップの組分け抽選会で、日本がスペイン、ドイツと同グループになった際に「日本はワールドカップに出ないほうがいい」と冗談を言って批判を浴びるなど、歯に衣着せぬ発言で知られる同氏は、自身のYouTubeチャンネルで、イタリア代表の３大会連続ワールドカップ予選敗退に言及。韓国サッカー界も、ユース育成システムに対する根本的な見直しと投資が必要と強調した。
「いま、私を最も不安にさせていることが一つある。イタリアが衰退しているという話は、我が国にも関連している。若手の育成、結果至上主義、そして八百長はすべて絡み合っており、我々は今、非常に不安を感じている。その結果、日本との差は広がりつつあり、だからこそ私は若手育成の問題について繰り返し話しているのだ」
そして、「日本の監督や協会のように、『我々も優勝できる』と自信を持って言えるようになるには、その道（ユース育成）しかない。子供たちを育て、彼らがトップレベルにまで成長すれば、10年後、20年後に、ワールドカップ優勝を目標としていると誇りを持って言えるようになるだろう。いま、それができるだろうか？ もし、言ったとしたら、世間からボケ老人呼ばわりされるだろう」と続け、こう主張した。
「日本を見習うことが恥ずべきことなのか？ 恥じる必要はない。我々のサッカーが発展するためには...イタリアのようにならないという保証はない。東南アジアは台頭している。中国もユース育成に投資を始めている。彼らの年代別代表チームも非常に有能だ。だから、日本がやってきたことを真似てもいいのではないか」
同氏は「協会でやりたいことがある。ユース育成システム全体を統括したい。適切なプログラムを作成し、全国の若者に普及させたい。ユース育成は我々の未来にとって最も重要な課題だ」と、意欲を示した。
イタリアの凋落は、対岸の火事ではないと相当な危機感を持っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
カタール・ワールドカップの組分け抽選会で、日本がスペイン、ドイツと同グループになった際に「日本はワールドカップに出ないほうがいい」と冗談を言って批判を浴びるなど、歯に衣着せぬ発言で知られる同氏は、自身のYouTubeチャンネルで、イタリア代表の３大会連続ワールドカップ予選敗退に言及。韓国サッカー界も、ユース育成システムに対する根本的な見直しと投資が必要と強調した。
そして、「日本の監督や協会のように、『我々も優勝できる』と自信を持って言えるようになるには、その道（ユース育成）しかない。子供たちを育て、彼らがトップレベルにまで成長すれば、10年後、20年後に、ワールドカップ優勝を目標としていると誇りを持って言えるようになるだろう。いま、それができるだろうか？ もし、言ったとしたら、世間からボケ老人呼ばわりされるだろう」と続け、こう主張した。
「日本を見習うことが恥ずべきことなのか？ 恥じる必要はない。我々のサッカーが発展するためには...イタリアのようにならないという保証はない。東南アジアは台頭している。中国もユース育成に投資を始めている。彼らの年代別代表チームも非常に有能だ。だから、日本がやってきたことを真似てもいいのではないか」
同氏は「協会でやりたいことがある。ユース育成システム全体を統括したい。適切なプログラムを作成し、全国の若者に普及させたい。ユース育成は我々の未来にとって最も重要な課題だ」と、意欲を示した。
イタリアの凋落は、対岸の火事ではないと相当な危機感を持っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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