Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」、累積再生数3億回突破 自身通算14作目＆歴代1位記録を自己更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」が、22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。
【動画】ミセス3人がバトル！「クスシキ」MV
週間再生数265.2万回（2,652,029回）を記録。累積再生数は3億237.6万回（302,376,173回）となり、3億回突破は自身通算14作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クールオープニングテーマとして起用された。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ダーリン」、「StaRt」
【※2】「累積再生数3億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（14作）
2位：YOASOBI（10作）
3位：Official髭男dism（9作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
【動画】ミセス3人がバトル！「クスシキ」MV
週間再生数265.2万回（2,652,029回）を記録。累積再生数は3億237.6万回（302,376,173回）となり、3億回突破は自身通算14作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ダーリン」、「StaRt」
【※2】「累積再生数3億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（14作）
2位：YOASOBI（10作）
3位：Official髭男dism（9作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞