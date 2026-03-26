この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber平日ディナー稼働した結果！21時以降はレーダーすら一瞬で取られた...《ウーバー・ロケット配達員》」を公開した。月曜日の平日ディナータイムにおける、Uber EatsとRocket nowの稼働状況とリアルな実態を伝えている。



動画では、4月20日月曜日の20時30分から稼働を開始。前半はRocket nowのショート案件を中心に順調に配達をこなしていく。「夜の気温は、昼よりだいぶ涼しい」「道路が空いていて、昼より走りやすい」と、夜稼働ならではのメリットを語りつつ、次々と配達を完了させていく様子が収められている。途中で「踏切地獄にハマった」と、5分ほど足止めを食らう配達員ならではの苦労も描かれている。



しかし、21時を過ぎたあたりから状況は一変する。Uber Eats、Rocket nowともにピタリと注文が止まり、「完全に無音に…」と長い待機時間が続く。レーダーで飛んできた案件も、分単価が安かったり、埼玉方面への約17kmにおよぶロング案件だったりと、厳しい条件が重なる。条件の良さそうな案件のレーダーは「0.5秒で消えた」と、他の配達員との激しい争奪戦が起きている実態を明らかにした。また、お寿司の配達では容器内がスカスカで「倒れるとこうなる…」と、中身が崩れないよう慎重に運ぶ様子も映し出されている。



動画の終盤では、視聴者から寄せられたコメントに回答する場面も設けられている。「置き配時に敷くシートの有無」や「配達完了後の電話トラブル」などについて自身の見解を述べており、配達員が抱えるリアルな悩みを共有している。



最終的に約3時間の稼働で10件の配達を完了し、売上は4,566円という結果で締めくくられた。「平日は厳しいっ！！」という言葉の通り、平日夜の過酷さが伝わる内容となっている。これから配達員として稼働を考えている人にとって、スケジュールを組む際や鳴らない時間の立ち回りを考える上での貴重な参考資料になりそうだ。