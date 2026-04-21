「致死量のビックマック過ぎる」マクドナルドがアフタヌーンティーを提案？ 「もう狂気だろこれ」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は4月21日、投稿を更新。「ナイト アフタヌーンティー」を公開したところ「致死量のビックマック過ぎる」「おデブまっしぐら」といった声が上がっています。
【投稿】マクドナルド公式Xの普段のポスト
この投稿には「なんこれ最高すぎん？」「やりたすぎる」「夢のタワーだ…」「致死量のビックマック過ぎる」「もう狂気だろこれ」「健康度外視だぁ！」「おデブまっしぐら」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】マクドナルド公式Xの普段のポスト
「夢のタワーだ…」同アカウントは「ナイト アフタヌーンティー」とつづり、1枚の画像を投稿。3段のティースタンドには「倍ビッグマック」「ポテナゲ」「倍てりやきマックバーガー」が大量に乗っています。大人数でないと、完食は難しそうですね。
「お香の日」にも投稿18日には「本日4月18日はお香の日です この香りは…」とつづり、ダブルチーズバーガーからお香のような煙が出ている画像を投稿。これには「クルマの中をこの匂いでいっぱいにして沼りたい」「モテようとして、ダブチのフレグランスを使ってる男がいたんですよ…」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:All About ニュース編集部)