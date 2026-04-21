　21日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は907枚だった。うちプットの出来高が680枚と、コールの227枚を上回った。プットの出来高トップは4万500円の80枚（4円安106円）。コールの出来高トップは6万6000円の55枚（50円高430円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　+3　　　18　　75000　
　　26　　　+4　　　48　　72500　
　　23　　　+2　　 110　　70000　
　　 5　　 +34　　 172　　69000　
　　 1　　 +40　　 240　　68000　
　　 6　　 +35　　 310　　67000　
　　55　　 +50　　 430　　66000　
　　24　　 +45　　 560　　65000　
　　26　　+125　　 795　　64000　
　　12　　+190　　1210　　62500　
　　10　　-115　　1555　　61500　
　　 1　　　　　　1760　　61000　
　　31　　+310　　2245　　60000　
　　　　　　　　　　　　　59500　　2370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59000　　2215 　　 -15　　　 2　
　　 1　　　　　　3105　　58500　　2000 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1870 　　-240　　　15　
　　　　　　　　　　　　　57750　　1760 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1555 　　-175　　　30　
　　　　　　　　　　　　　56625　　1370 　　　　　　　31　
　　 1　　　　　　4455　　56500　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1315 　　-165　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1265 　　-190　　　32　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1190 　　-100　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1140 　　+130　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1090 　　-125　　　17　
　　　　　　　　　　　　　54750　　1000 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 945 　　-170　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 880 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 835 　　-175　　　49　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 835 　　-135　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 820 　　-105　　　18　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 775 　　 -70　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 740 　　-110　　　18　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 695 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 675 　　 -60　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 620 　　 -80　　　59　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 605 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 490 　　 -95　　　67　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 425 　　 -80　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 405 　　 -50　　　15　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 355 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 315 　　 -45　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 291 　　 -29　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 253 　　 -42　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 215 　　 -45　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 208 　　 +17　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 197 　　 -22　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 140 　　 -23　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 125 　　 -16　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 125 　　 -14　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 113 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 106 　　　-4　　　80　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　97 　　　-3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　86 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　80 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　77 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　60 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　55 　　　-3　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　49 　　　-3　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　36 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　36 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　33 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　27 　　　+1　　　35　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　23 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　12 　　　 0　　　20　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 9 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 5 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 5 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 4 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　15500　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 2 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 2 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 2 　　　 0　　　18　

株探ニュース