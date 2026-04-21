日経225オプション6月限（21日日中） 4万500円プットが出来高最多80枚
21日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は907枚だった。うちプットの出来高が680枚と、コールの227枚を上回った。プットの出来高トップは4万500円の80枚（4円安106円）。コールの出来高トップは6万6000円の55枚（50円高430円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 +3 18 75000
26 +4 48 72500
23 +2 110 70000
5 +34 172 69000
1 +40 240 68000
6 +35 310 67000
55 +50 430 66000
24 +45 560 65000
26 +125 795 64000
12 +190 1210 62500
10 -115 1555 61500
1 1760 61000
31 +310 2245 60000
59500 2370 1
59000 2215 -15 2
1 3105 58500 2000 4
58000 1870 -240 15
57750 1760 4
57000 1555 -175 30
56625 1370 31
1 4455 56500
56250 1315 -165 6
56000 1265 -190 32
55500 1190 -100 2
55250 1140 +130 4
55000 1090 -125 17
54750 1000 2
54500 945 -170 6
54250 880 5
54000 835 -175 49
53750 835 -135 2
53500 820 -105 18
53250 775 -70 4
53000 740 -110 18
52750 695 2
52500 675 -60 11
52000 620 -80 59
51500 605 +5 1
51000 490 -95 67
50000 425 -80 12
49875 405 -50 15
48500 355 -25 1
48000 315 -45 4
47500 291 -29 2
47000 253 -42 2
46000 215 -45 3
45500 208 +17 4
45000 197 -22 3
43000 140 -23 10
42500 125 -16 1
42000 125 -14 4
41250 113 2
40500 106 -4 80
40000 97 -3 4
39500 86 -20 4
38750 80 2
38250 77 2
37000 60 10
36000 55 -3 8
35000 49 -3 8
33000 36 -6 2
32500 36 -2 1
32000 33 1
30000 27 +1 35
29000 23 1
25000 12 0 20
23000 9 0 6
20000 5 -2 4
19000 5 2
18000 4 -1 5
15500 3 1
14000 2 10
13000 2 0 1
12500 2 0 18
株探ニュース
