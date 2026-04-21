　4月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2938銘柄。東証終値比で上昇は1568銘柄、下落は1290銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが123銘柄、値下がりは95銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9412>　スカＪＳＡＴ　　　 3948　 +543（ +15.9%）
2位 <7859>　アルメディオ　　　　410　　+55（ +15.5%）
3位 <402A>　アクセルＨＤ　　　　779　　+75（ +10.7%）
4位 <3296>　日本リート　　　　99990　+8990（　+9.9%）
5位 <2673>　夢みつけ隊　　　　163.8　+11.8（　+7.8%）
6位 <3091>　ブロンコＢ　　　　 4670　 +330（　+7.6%）
7位 <4293>　セプテニＨＤ　　　　462　　+28（　+6.5%）
8位 <4684>　オービック　　　　 4309　 +167（　+4.0%）
9位 <2931>　ユーグレナ　　　　　416　　+12（　+3.0%）
10位 <278A>　テラドローン　　　 6400　 +180（　+2.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6092>　エンバイオＨ　　　　698　 -160（ -18.6%）
2位 <504A>　イノバセル　　　　　600　 -105（ -14.9%）
3位 <5575>　グロービー　　　　890.1　-52.9（　-5.6%）
4位 <7091>　リビングＰＦ　　 1273.9　-41.1（　-3.1%）
5位 <8341>　七十七　　　　　 2985.1　-82.9（　-2.7%）
6位 <3444>　菊池製作　　　　　 1320　　-35（　-2.6%）
7位 <4840>　トライアイズ　　　 1021　　-26（　-2.5%）
8位 <6198>　Ｃａｒｅｅｒ　　　236.1　 -5.9（　-2.4%）
9位 <5857>　ＡＲＥＨＤ　　　　 3900　　-95（　-2.4%）
10位 <6029>　アトラＧ　　　　　205.1　 -4.9（　-2.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5595　 +124（　+2.3%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　689　+12.3（　+1.8%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　13550　 +220（　+1.7%）
4位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2438.8　+25.8（　+1.1%）
5位 <3659>　ネクソン　　　　 2796.6　+23.6（　+0.9%）
6位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3373　+27.0（　+0.8%）
7位 <6645>　オムロン　　　　 5217.9　+36.9（　+0.7%）
8位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1760　+12.0（　+0.7%）
9位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1148.3　 +7.8（　+0.7%）
10位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　29161.5 +191.5（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　　 1200　-19.0（　-1.6%）
2位 <1928>　積水ハウス　　　　 3448　-36.0（　-1.0%）
3位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4590.9　-44.1（　-1.0%）
4位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1369.7　-12.3（　-0.9%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 5135.1　-45.9（　-0.9%）
6位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5844.8　-43.2（　-0.7%）
7位 <6902>　デンソー　　　　　 1930　-14.0（　-0.7%）
8位 <6981>　村田製　　　　　 4777.2　-32.8（　-0.7%）
9位 <1812>　鹿島　　　　　　 6010.1　-34.9（　-0.6%）
10位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2364.4　-13.6（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース