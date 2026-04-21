[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1568銘柄・下落1290銘柄（東証終値比）
4月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2938銘柄。東証終値比で上昇は1568銘柄、下落は1290銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが123銘柄、値下がりは95銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9412> スカＪＳＡＴ 3948 +543（ +15.9%）
2位 <7859> アルメディオ 410 +55（ +15.5%）
3位 <402A> アクセルＨＤ 779 +75（ +10.7%）
4位 <3296> 日本リート 99990 +8990（ +9.9%）
5位 <2673> 夢みつけ隊 163.8 +11.8（ +7.8%）
6位 <3091> ブロンコＢ 4670 +330（ +7.6%）
7位 <4293> セプテニＨＤ 462 +28（ +6.5%）
8位 <4684> オービック 4309 +167（ +4.0%）
9位 <2931> ユーグレナ 416 +12（ +3.0%）
10位 <278A> テラドローン 6400 +180（ +2.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6092> エンバイオＨ 698 -160（ -18.6%）
2位 <504A> イノバセル 600 -105（ -14.9%）
3位 <5575> グロービー 890.1 -52.9（ -5.6%）
4位 <7091> リビングＰＦ 1273.9 -41.1（ -3.1%）
5位 <8341> 七十七 2985.1 -82.9（ -2.7%）
6位 <3444> 菊池製作 1320 -35（ -2.6%）
7位 <4840> トライアイズ 1021 -26（ -2.5%）
8位 <6198> Ｃａｒｅｅｒ 236.1 -5.9（ -2.4%）
9位 <5857> ＡＲＥＨＤ 3900 -95（ -2.4%）
10位 <6029> アトラＧ 205.1 -4.9（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8316> 三井住友ＦＧ 5595 +124（ +2.3%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 689 +12.3（ +1.8%）
3位 <4004> レゾナック 13550 +220（ +1.7%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2438.8 +25.8（ +1.1%）
5位 <3659> ネクソン 2796.6 +23.6（ +0.9%）
6位 <6758> ソニーＧ 3373 +27.0（ +0.8%）
7位 <6645> オムロン 5217.9 +36.9（ +0.7%）
8位 <5411> ＪＦＥ 1760 +12.0（ +0.7%）
9位 <7272> ヤマハ発 1148.3 +7.8（ +0.7%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 29161.5 +191.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1200 -19.0（ -1.6%）
2位 <1928> 積水ハウス 3448 -36.0（ -1.0%）
3位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4590.9 -44.1（ -1.0%）
4位 <3289> 東急不ＨＤ 1369.7 -12.3（ -0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 5135.1 -45.9（ -0.9%）
6位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5844.8 -43.2（ -0.7%）
7位 <6902> デンソー 1930 -14.0（ -0.7%）
8位 <6981> 村田製 4777.2 -32.8（ -0.7%）
9位 <1812> 鹿島 6010.1 -34.9（ -0.6%）
10位 <1963> 日揮ＨＤ 2364.4 -13.6（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9412> スカＪＳＡＴ 3948 +543（ +15.9%）
2位 <7859> アルメディオ 410 +55（ +15.5%）
3位 <402A> アクセルＨＤ 779 +75（ +10.7%）
4位 <3296> 日本リート 99990 +8990（ +9.9%）
5位 <2673> 夢みつけ隊 163.8 +11.8（ +7.8%）
6位 <3091> ブロンコＢ 4670 +330（ +7.6%）
7位 <4293> セプテニＨＤ 462 +28（ +6.5%）
8位 <4684> オービック 4309 +167（ +4.0%）
9位 <2931> ユーグレナ 416 +12（ +3.0%）
10位 <278A> テラドローン 6400 +180（ +2.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6092> エンバイオＨ 698 -160（ -18.6%）
2位 <504A> イノバセル 600 -105（ -14.9%）
3位 <5575> グロービー 890.1 -52.9（ -5.6%）
4位 <7091> リビングＰＦ 1273.9 -41.1（ -3.1%）
5位 <8341> 七十七 2985.1 -82.9（ -2.7%）
6位 <3444> 菊池製作 1320 -35（ -2.6%）
7位 <4840> トライアイズ 1021 -26（ -2.5%）
8位 <6198> Ｃａｒｅｅｒ 236.1 -5.9（ -2.4%）
9位 <5857> ＡＲＥＨＤ 3900 -95（ -2.4%）
10位 <6029> アトラＧ 205.1 -4.9（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8316> 三井住友ＦＧ 5595 +124（ +2.3%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 689 +12.3（ +1.8%）
3位 <4004> レゾナック 13550 +220（ +1.7%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2438.8 +25.8（ +1.1%）
5位 <3659> ネクソン 2796.6 +23.6（ +0.9%）
6位 <6758> ソニーＧ 3373 +27.0（ +0.8%）
7位 <6645> オムロン 5217.9 +36.9（ +0.7%）
8位 <5411> ＪＦＥ 1760 +12.0（ +0.7%）
9位 <7272> ヤマハ発 1148.3 +7.8（ +0.7%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 29161.5 +191.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1200 -19.0（ -1.6%）
2位 <1928> 積水ハウス 3448 -36.0（ -1.0%）
3位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4590.9 -44.1（ -1.0%）
4位 <3289> 東急不ＨＤ 1369.7 -12.3（ -0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 5135.1 -45.9（ -0.9%）
6位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5844.8 -43.2（ -0.7%）
7位 <6902> デンソー 1930 -14.0（ -0.7%）
8位 <6981> 村田製 4777.2 -32.8（ -0.7%）
9位 <1812> 鹿島 6010.1 -34.9（ -0.6%）
10位 <1963> 日揮ＨＤ 2364.4 -13.6（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース