東京ディズニーシーのアトラクション「アクアトピア」が2026年9月14日（月）をもってクローズすることが発表されました。

東京ディズニーシーのポートディスカバリーに位置し、予測不能な動きで親しまれてきたこのアトラクションが、2026年夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」の最終日とともにその歴史に幕を閉じます。

最終日までの期間、毎年恒例となっている夏季限定の「“びしょ濡れ”バージョン」が実施され、ゲストに最後の爽快な思い出を届けます。

最終運営日：2026年9月14日（月）

実施プログラム：アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン（2026年7月2日〜9月14日）

場所：東京ディズニーシー／ポートディスカバリー

自動運転のウォータービークルに乗り、水上をあちこち動き回る「アクアトピア」は、どこに進むかわからないワクワク感が魅力のアトラクションです。

2026年9月14日（月）のクローズが決定し、多くのゲストに愛された航海がいよいよフィナーレを迎えます。

2026年7月2日（木）から9月14日（月）までの期間は、スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」の一環として、今年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施します。

逃げられないびしょ濡れ体験を楽しめる、アクアトピア最後の夏の思い出をつくるチャンスとなります。

価格：パークチケット料金に含まれる

突然方向を変えたり、くるくると回転したりするウォータービークルに乗って、水上の迷路を突き進みます。

“びしょ濡れ”バージョンでは、コースのいたるところで水しぶきが上がり、容赦なくゲストを濡らしていく演出が加わります。

なお、アクアトピアは2026年4月8日（水）から4月22日（水）まで休止期間となります。

4月23日（木）から6月30日（火）までは通常バージョンで運営され、7月2日（木）より最後のびしょ濡れバージョンがスタートします。

長年ゲストに笑顔と驚きを届けてきたアトラクションが、とびきり涼しい夏の演出とともに最後の日を迎えます。

東京ディズニーシー「アクアトピア」の紹介でした。

©Disney

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