◆米大リーグ ロッキーズ３―１２ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースは２０日（日本時間２１日）、Ｅ・ディアス投手（３２）を右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたことを発表した。

遊離体とは、肘などの関節内で骨や軟骨の一部が剥がれ、ちょろちょろと動き回る様子から「ねずみ」に例えられることもある。球団によると、ディアスは２２日（同２３日）に摘出するためのクリーニング手術を行う予定で、全治には３か月ほど要する見込み。復帰は早くてもオールスター明けとなる見通しだ。

ロバーツ監督は試合前に「（昨日の試合後に）警戒すべき兆候があった。肘に違和感があったこと、そして先手を打つべきだと判断し、ＭＲＩなどの検査を行い、遊離体が見つかった。症状を感じたのは今回が初めて。球速低下の原因は遊離体でじん帯に問題はなかった」と説明した。

絶対的守護神の離脱を受け、地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」でド軍の番記者を務めるＢ・プランケット氏は自身のＸを更新。昨季終盤に一時的なリリーフ転向を受け入れ、ポストシーズンではクローザーの役割を担った佐々木朗希投手（２４）を先発から抑えに再転向させる考えがあるかゴームズＧＭに聞いたところ、「ＮＯ」という返答があったことを伝えた。同ＧＭは「あれほどの才能を持つ選手（ディアス）を失うのは痛いが、我々には層の厚い優秀な投手陣がいる。他の選手にチャンスが生まれる」などと話したという。

メッツから３年総額６９００万ドル（約１０８億円＝当時のレート）で加入したディアスは今季、ここまで７試合で１勝０敗４セーブ、防御率１０・５０。前日１９日（同２０日）の敵地・ロッキーズ戦では８回に登板するも１死も奪えず３安打１四球で３失点を喫していた。通算２５７セーブの右腕の長期離脱はド軍リリーフ陣に大きな影響を与えそうだが、ワールドシリーズ３連覇に向けてブルペンの力を結集する時だ。