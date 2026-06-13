初戦のオランダ戦が行われる米テキサス州のダラスに到着した日本代表。サポーターに大歓声で迎えられました。警察のバイクに先導されホテルに到着した日本代表。ホテルに集まった日本人のサポーターに選手が手を振ると、大きな歓声があがりました。サポーター「大阪から来ました。日本が勝ち進む限り（現地に）いようと思っている」サポーター「いよいよ始まるなと。選手の表情もニコニコしていて、いい雰囲気だと思った。決勝まで