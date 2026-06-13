2026重慶国際アニメーション映画週間が6月12日に閉幕しました。本映画週間は中央広播電視総台(チャイナ・メディア・グループ/CMG)と重慶市人民政府の指導の下、重慶市映画局、重慶市永川区人民政府、CMG重慶支局の共催によるものです。映画週間には、米国、フランス、英国、ロシア、オーストラリア、ブラジルなどからのアニメーション映画作品501本が寄せられ、映画『ライオン・キング』のロブ・ミンコフ監督が審査委員長を務めま