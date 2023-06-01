１０日、来場者でにぎわう中関村国家自主イノベーションモデル区展示・取引センター。（北京＝新華社記者／王婧嫱）【新華社北京6月13日】中国北京の中関村国家自主イノベーションモデル区展示・取引センターでは、中国の科学技術の発展状況や今後の方向性を紹介している。同センターは2011年7月に設立された。中関村は、中国初の国家級ハイテク産業開発区で、国家自主イノベーションモデル区にも指定されている。１