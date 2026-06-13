国民民主党の玉木雄一郎代表は13日、高市早苗首相が皇室典範改正案を巡り与党で制度設計を詰めるよう言及したことに関し「ガラス細工のような『立法府の総意』が無駄になる可能性がある」と広島市内で記者団に述べた。