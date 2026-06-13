◇ナ・リーグブルワーズ6−0フィリーズ（2026年6月12日ミルウォーキー）ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。1安打に抑え15三振を奪う圧巻投球で準完全試合を達成し、自身初の完封勝利を挙げた。初回、先頭で両リーグ最多24本塁打を放っているシュワバーを迎えると、2ボール2ストライクからの5球目、外角低めに104・5マイル（約168・1