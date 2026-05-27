アヤックスに感謝のメッセージ綴った富安健洋日本代表DF冨安健洋が自身のSNSに、今季限りの短期契約で所属していたアヤックスへの感謝のメッセージを投稿した。冨安は昨年7月、3年間所属したアーセナルと双方合意のうえで契約解除。その後、負傷からのリハビリを続け、今年1月にアヤックスに加入した。今年2月のエクセルシオール戦で484日ぶりの実戦復帰を果たし、公式戦9試合に出場した。北中米ワールドカップ（W杯）の日本代