長友佑都が選手ミーティングについて話した【写真：徳原隆元】FOOTBALL ZONE

「乗り越えて今がある」長友佑都が選手ミーティングで語った思い

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 13日、長友佑都が選手ミーティングで話したことと初戦に向けた思いを語った
  • 「もちろん苦しいこともたくさんありましたけど」と心に刺さる言葉も
  • 遠藤航の離脱については「ショッキングな出来事」と振り返った
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