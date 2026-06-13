FIFAワールドカップ 2026に臨むサッカー日本代表のキャプテン、遠藤航選手が怪我のため代表を離脱することが6月12日（日本時間）に発表された。これを受け、NHKは遠藤が出演する関連番組の放送対応について以下の通り発表した。放送内容の変更・中止となる番組■「スポーツ×ヒューマン」放送予定：BS：6月15日（月）午後11:25〜翌日午前0:10総合：6月26日（金）午前1:20〜2:05（木曜深夜）対応：タイトルと内容を一部変更し、予定