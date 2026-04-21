「羨ましい！」日韓の“大きな差”に韓国メディアが嘆き。代表も女子サッカーもクラブも...「悔しくて残念だが、現時点では日本がアジア最強」

「羨ましい！」日韓の“大きな差”に韓国メディアが嘆き。代表も女子サッカーもクラブも...「悔しくて残念だが、現時点では日本がアジア最強」