「羨ましい！」日韓の“大きな差”に韓国メディアが嘆き。代表も女子サッカーもクラブも...「悔しくて残念だが、現時点では日本がアジア最強」
日本と韓国。アジアのサッカー界を代表する両国が置かれた現状に、韓国メディアが私見を述べた。
『スポーツドン』は「羨ましい！ 代表、女子サッカー、クラブすべてで絶好調...日本のサッカー、このまま北中米Ｗ杯を本当に席巻するのか？」と見出しを打った記事を掲載。「悔しくて残念なことだが、少なくとも現時点では日本がアジアサッカー最強という点に異論はなさそうだ。男女代表チームとクラブ、年代別代表まで席巻している」と報じる。
先日にタイで開催されたU-20女子アジアカップで、ヤングなでしこは優勝を飾る。３月の女子アジアカップも、なでしこジャパンが制したことを踏まえ、記事では「来年にブラジルで開催される女子ワールドカップで、日本の善戦を期待する見方が圧倒的に多い」と展望する。
また「日本男子サッカーの歩みも目覚ましい」とし、今季のアジア・チャンピオンズリーグエリートで神戸と町田が４強に進出したことに触れ、次のように記す。
「Ｊリーグの国際的な競争力は、昨シーズンも川崎フロンターレの決勝進出によって証明されている。2023-24シーズンには横浜Ｆ・マリノスが準優勝するなど、着実に実力と名声を保っている。１チームもベスト８に進出できなかったＫリーグとは、差が非常に大きく開いてしまった」
続けて「日本男子代表チームも破竹の勢いだ」と評し、「３月のＡマッチ２試合で、スコットランドとイングランドをいずれも制圧し、雰囲気は大いに盛り上がっている」と伝える。
一方で、ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、３月シリーズでコートジボワールに０−４で敗れ、オーストリアにも０−１で惜敗。同メディアは「Ａマッチの成果は期待を下回り、様々な問題でファンや大衆の支持をほとんど受けられていない我々の代表チームの状況とは大きな差がある」と嘆いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
『スポーツドン』は「羨ましい！ 代表、女子サッカー、クラブすべてで絶好調...日本のサッカー、このまま北中米Ｗ杯を本当に席巻するのか？」と見出しを打った記事を掲載。「悔しくて残念なことだが、少なくとも現時点では日本がアジアサッカー最強という点に異論はなさそうだ。男女代表チームとクラブ、年代別代表まで席巻している」と報じる。
また「日本男子サッカーの歩みも目覚ましい」とし、今季のアジア・チャンピオンズリーグエリートで神戸と町田が４強に進出したことに触れ、次のように記す。
「Ｊリーグの国際的な競争力は、昨シーズンも川崎フロンターレの決勝進出によって証明されている。2023-24シーズンには横浜Ｆ・マリノスが準優勝するなど、着実に実力と名声を保っている。１チームもベスト８に進出できなかったＫリーグとは、差が非常に大きく開いてしまった」
続けて「日本男子代表チームも破竹の勢いだ」と評し、「３月のＡマッチ２試合で、スコットランドとイングランドをいずれも制圧し、雰囲気は大いに盛り上がっている」と伝える。
一方で、ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、３月シリーズでコートジボワールに０−４で敗れ、オーストリアにも０−１で惜敗。同メディアは「Ａマッチの成果は期待を下回り、様々な問題でファンや大衆の支持をほとんど受けられていない我々の代表チームの状況とは大きな差がある」と嘆いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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