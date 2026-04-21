真木よう子「母とはなんぞや…」顔に0歳娘の脚乗るショット公開「むちむちあんよが可愛い」「赤ちゃんあるある」と話題
【モデルプレス＝2026/04/21】女優の真木よう子が4月20日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】43歳女優「幸せいっぱい」0歳娘に蹴られる自宅ショット
真木は「母とはなんぞやという定義から始めなくては」とつづり、娘とのお昼寝ショットを投稿。娘の脚が真木の顔の上に乗っている状況を公開している。
この投稿には「幸せいっぱいのショット」「赤ちゃんあるある」「無償の愛」「良い思い出」「むちむちあんよが可愛い」などといった反響が寄せられている。
真木は2008年11月に元俳優の片山怜雄さんと結婚し、2009年に第1子を出産。2015年に離婚。2023年8月にパートナーシップの相手との事実婚を発表し、2025年12月に自身のYouTubeで第2子を出産したことを発表していた。（modelpress編集部）
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【写真】43歳女優「幸せいっぱい」0歳娘に蹴られる自宅ショット
◆真木よう子、娘との自宅ショット公開
真木は「母とはなんぞやという定義から始めなくては」とつづり、娘とのお昼寝ショットを投稿。娘の脚が真木の顔の上に乗っている状況を公開している。
◆真木よう子の投稿が話題
この投稿には「幸せいっぱいのショット」「赤ちゃんあるある」「無償の愛」「良い思い出」「むちむちあんよが可愛い」などといった反響が寄せられている。
真木は2008年11月に元俳優の片山怜雄さんと結婚し、2009年に第1子を出産。2015年に離婚。2023年8月にパートナーシップの相手との事実婚を発表し、2025年12月に自身のYouTubeで第2子を出産したことを発表していた。（modelpress編集部）
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