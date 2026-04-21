人よりも優れた察知能力を持つ猫さん。その能力でパパさんのまさかのピンチを救ったイケメン兄弟の姿が、大きな反響を呼びました！

注目の投稿は記事執筆時点で34万回再生を記録し、「さすがぎゅうもも♡」「えらい！勇敢なふたりにうっとりです！」「家族思いの優しい息子さん達ですね」といった称賛の声が続々と寄せられています。

【動画：普段と様子が違う兄弟猫→なんだろうと思っていたら、『足』に……『衝撃の瞬間』】

様子がおかしいふたり

YouTubeチャンネル『Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)』に投稿されたのは、投稿主さん一家にある事件が起こった時の様子です。

この日、キジトラ猫の兄弟「ぎゅう」ちゃんと「もも」ちゃんの様子が、普段とは明らかに違っていたそう。ぎゅうちゃんが遠巻きに様子を伺っていたかと思うと、ふたり揃ってパパさんの足元に集まってきたのだといいます。

早く気づいてニャ！

イスに座るパパさんの足を執拗に嗅ぎ、やたらと気にしているぎゅうちゃんとももちゃん。実はこの時すでにふたりはパパさんに迫る危機を察知していたものの、本人は嬉しそうにズボンの裾をまくり上げて全く気づいておらず…。よく見ると、嗅ぎ続けたり忙しなくウロウロしたりと、ふたりは何かを伝えようとしてくれていたようです。

するとももちゃんが、ついに勇敢な行動に出ます。まくり上げた裾に、恐る恐るといった様子でパンチを数発。微笑ましそうに見守っていたパパさんですが、次の瞬間には「あぁー！」と叫び、ママさんと共に大騒ぎすることに。なんと、裾に『ハチ』がいたのです！

家族を守る頼もしい兄弟

どうやら外から連れてきてしまったようで、パパさんは冷静かつ速やかに外へ。幸い誰も刺されることはなく、一生懸命教えてくれたぎゅうちゃんとももちゃんのお手柄ですね。

そして、ご褒美ご飯をももちゃんが喜んで食べる一方、家族を守るのは当然だから…とばかりにクールに去っていったというぎゅうちゃん。その後もふたりはパパさんの足を用心深くチェックしていたそうで、なんとも頼もしい子供たちなのでした。

投稿には「いち早くとーちゃんの危機を察知する2人、凄いですね～♡」「家族みんなが無事でよかった…」「ぎゅうもも立派に警備してますね～」「ご褒美に対する反応が真逆で可愛かった！w」「最後のぎゅうちゃんクールだな～クゥーーーかっこいいぜ！」といった声が寄せられました。

YouTubeチャンネル『Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)』では、4匹の猫さんたちの日常の様子が投稿されています。可愛い猫さんたちとのとっても賑やかな日々の様子を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。