「いい人なのに疲れる…」一緒にいて心地いい人・疲れる人の差はここ
「いい人なのに、この人と一緒だとなぜか疲れる」と感じたことはありませんか？逆に、一緒にいてなぜか心地いい人もいることでしょう。その差は性格ではなく、“関わり方の細かいクセ”にあります。
話を遮らずに“最後まで聞く”
一緒にいて心地いい人は、あなたの話を途中で遮りません。相づちを打ちながら、最後まで聞いてから自分の意見を伝えてくれます。一方で、話の途中で「それってさ」と被せたり、結論を急ぐような人だと、無意識に緊張感が生まれるものです。
“リアクションの強さ”が一定
一緒にいて心地いい人は、リアクションが大きすぎず小さすぎず、一定。驚くときも笑うときも過剰にならないため、構えずにいられます。逆に、反応が大きすぎたりコロコロ変わると、無意識に気を遣い続けることに。安定した反応こそ、心地よさの要因です。
“頭から否定”をしない
もうひとつの違いは、言葉の入り方。一緒にいて心地いい人は「でも」「それ違うよ」とすぐ否定せず、「そうなんだ」と一旦受け止めてくれるでしょう。反対に、すぐに否定してくる人は、それだけで場が緊張しやすくなります。
一緒にいて心地いい人かどうかは、日常の振る舞いで変わるもの。ぜひ人と接する際は、聞き方、リアクション、言葉の入り方の３つを意識して、心地よさにつなげていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼人間関係に疲れる人と、心地よい距離を保てる人。その差は“境界線の引き方”です