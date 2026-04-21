上限引き上げへ

ANA（全日空）は2026年4月20日、国際線に適用する燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の改定方法を変更すると発表しました。新方式は2026年5月1日以降の航空券発券分より適用されます。

【えっ…これが5月発券分のANA「燃油サーチャージ」です】

これまで燃油サーチャージ額は、適用月の4か月前・3か月前の燃油価格の2か月平均を基に決定されていました。改定後は参照期間が1か月後ろ倒され、適用月の3か月前・2か月前の2か月平均を基に決定されることになり、より直近の燃油市況価格が反映されるようになります。

また、直近の価格水準に基づき新たな運賃テーブルを新設。サーチャージの上限金額の引き上げが行われます。5月・6月発券分については特例のテーブルを適用するとのことです。この改定により、5月発券分の燃油サーチャージ額（1旅客1区間片道あたり）は、日本から欧州・北米方面が5万6000円、ハワイ・インド方面が3万6800円、韓国方面が6700円などとなります。ANAは「お客様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」としています。

ANAは今回の変更について、昨今の燃油価格の急激な高騰を受け、路線網の維持と安定的なサービス提供を継続するためとしています。