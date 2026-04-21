ディアスが右肘手術へ

日本時間早朝に飛び込んだ“悲報”にファンの不安が広がった。ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手が右肘の関節遊離体（ネズミ）を除去する手術を受けると発表。開幕からわずか1か月で離脱する右腕に「まじかよ」「どしたん？」と、困惑する声が目立った。

振り返ると、19日（同20日）に敵地で行われたロッキーズ戦にその“予兆”はあった。8回から6番手として登板するも、1つのアウトも取ることができず3失点で降板。生命線とも言えるフォーシームは平均95.4マイル（約153.5キロ）。昨季は平均97.2マイル（約156.4キロ）だっただけに、約3キロ近く低下していた。

一夜明けたこの日、ドジャースはディアスの負傷者リスト（IL）入りを発表。その約1時間後、手術を受けることが明かされた。手術は22日（同23日）、ロサンゼルス市内のカーラン・ジョーブ整形外科クリニックで行われ、右腕は後半戦の復帰を目指す。

守護神として期待されていたディアスの離脱にファンは落胆。SNSには「今季絶望とかにならないといいな」「さっそく消えるんかい…」「明らかに最近変だったもんな」「長くかかるんかな、ショック」「今年も始まったなブルペン崩壊が」などの声が寄せられていた。

ディアスは昨オフにメッツからFAになり、3年6900万ドル（約110億円）でドジャース入り。今季は7試合に登板し1勝0敗、防御率10.50。不安定な投球が続き、期待とは程遠い数字が並んでいた。（Full-Count編集部）