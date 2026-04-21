ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手（32）が右肘関節遊離体のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。22日にカーラン・ジョーブ整形外科クリニックで遊離体の除去手術を受ける予定で、復帰はシーズン後半になるという。

ドジャースはディアスの代わりに、今月ナショナルズからトレードで加入した左腕ジェーク・エダー投手（27）を3Aからメジャーに昇格させた。

ディアスは19日（同20日）、敵地でのロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板は1死も取ることができず、3失点で降板した。

ロバーツ監督は試合後「コマンド（制球力）がなく、球速も落ちていたし、セーブシチュエーションでもなかった。アドレナリンの有無も影響したかもしれない」とコメント。「もちろん8日間投げていなかったから、多少のブランクはあったと思うし、セーブシチュエーションでもなかった。ただ、今日話した時には“どんな状況でも投げたい”と言っていた。だから、しばらく投げていなかったことによるものだと願っている」と淡々と話した。

メジャー通算527試合登板で29勝36敗257セーブのディアスは、昨オフに3年総額6900万ドル（約108億3300万円）でドジャースに加入。守護神としての期待は大きかったが、7試合で1勝0敗4セーブながら防御率は10.50と不安定な投球を続けていた。