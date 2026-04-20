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カッコいいデザイン、上質の仕上がり、それでいてハイパフォーマンスを感じられる機能性が備わっている。この３つのクオリティにこだわり続けるBaby Face（ベビーフェイス）のブースは存在感が高かった。



トップエンドの性能が求められるロードレースからフィードバックし、公道走行でも着実に体感できるクオリティを誇るベビーフェイス・カスタムの世界観が東京モーターサイクルショーで展開された。

全日本ロードレースで磨かれている最先端のハイクオリティ

アルミニウム合金やステンレス合金を使用したパーツをたくさん送り出しているベビーフェイスは、美しい仕上がりであるだけでなく、ライディングのしやすさ、コントロール性の向上などの性能を体感できることで支持されている。そのクオリティを実現しているのは、日本最高峰の全日本ロードレース選手権で開発されているからだ。

レース用だけでなく、ストリートでもパフォーマンスを発揮してくれるのがうれしい。特にステップにベビーフェイスの姿勢が現れる。バックステップではなく“パフォーマンスステップ”と名づけるところからも、過去の概念にとらわれない「ライダーにフィットする性能」を追求していることがわかるだろう。

ストリートとレースの交差点！ ベビーフェイスとオーファのコラボ

ブースを訪れると、注目のCB1000FとZ900RSのカスタム車両に全日本ロードレースJSB1000クラス参戦車両が挟まれている。ストリート車両とレース車両を見比べる方も多く、クオリティのフィードバックを感じられたのではないだろうか。



そして昨年に引き続き、アルミとステンに強いベビーフェイスとチタンに強いオーファのコラボが実現。憧れやこだわりの対象となる金属素材、チタンとアルミとステンが集まるブースとなった。

CB1000Fの奥にはレース車両のYZF-R1。どちらも注目の的

CB1000F &Z900RSのカスタムが登場！

多くのライダーから注目を集めるCB1000Fと根強い人気を誇るZ900RSをカスタマイズして展示していた。



CB1000Fにはベビーフェイスカラーを纏い、ゴールドのパーツをバランス良く配置。エンジン右側に注目すると、ベビーフェイスのパフォーマンスステップキット、オイルフィラーキャップ、タイミングホールプラグに加え、オーファのチタンボルトも使用。

一方、Z900RSにはアンダーカウルやメッシュホースといったレーシーなイメージを持たせた。パフォーマンスステップキット、アクスルカップ、シフトスピンドルホルダー（チェーンガードプラス）をゴールドとしてアクセントが効いている。ライダーを魅了する美しさだ。

ハイクオリティなスマホホルダー

ベビーフェイスとサインハウスが驚きのコラボ。現在のツーリングでは必須アイテムとなりつつあるスマートフォンフォルダをハイクオリティ化。アルミ削り出しであるだけでなく、振動吸収にも入念な対策を施したサインハウスの製品を、ベビーフェイスがオリジナルのアルマイトで仕上げた。

価格は18,700円だが、初期ロッドは数十個限定のため次回ロッドから変更になる可能性もあるそうだ。要チェックだ。

チタニウムパワー製コアガード

チタンは軽量であることはもちろん、耐食性や強度にも優れていることから肉薄のラジエターコアガードには適した素材だと言える。



チタニウムパワー製のコアガードは、センターラインのメッシュを細かく、サイドを大きくしているのが特徴。これは走行中にタイヤが巻き上げる飛び石などでダメージを受け易い中央部を細密に、両サイドは風通しのよい粗目としているのが特徴。〝防御〟と〝冷却〟の両面を考慮しているから。色味の違いもあり、美しさにも貢献している。

チタン二重タンブラーなどグッズ販売をウェブでも開始！

東京モーターサイクルショーのベビーフェイスブースでは、ロゴ入りチタン二重タンブラーなどグッズの販売も行った。タンブラーはベビーフェイスイメージカラーのゴールドやマゼンダを含む4色から選べ、内側と外側底にはベビーフェイスのロゴ入り。自分で使うのはもちろん、大切な人へのプレゼントにも最適だ。

なお、会場へ行けなかった方もご安心を。今後は公式サイトから購入ができるようになる。しかも、グッズを増やしていくとのことなので、ぜひサイトをチェックしてベビーフェイスのグッズを手に入れよう！

当日は全日本ライダーによるトークショーも開催

全日本ロードレース選手権を戦うレーシングライダーによるトークショーも開催された。JSB・EWC参戦のTeam Suzuki CN Callenge 津田拓也選手、今季限りで引退を表明したJSB1000の“絶対王者”中須賀克行選手、J-GP3に参戦する岡崎静夏選手が登場。大勢のファンが集まり、大いに賑わった。

（編集協力：株式会社ベビーフェイス）