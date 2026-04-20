シンプルで懐かしい、母が作ってくれた思い出の味【トマトソーススパゲッティ】
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早朝出勤・深夜帰宅、世の中の休暇は繁忙期で休めず、週1の休日は寝て過ごすだけ…そんなブラックだった洋菓子店を辞めた元パティシエのまいったねぇさん。同棲中の彼女のれなさんの勧めもあり、しばらくゆっくり過ごすことに。
「お金はないけど時間は持て余すほどある」そんなまいったねえさんが、仕事で日々忙しいれなさんのために作る【いたわりごはん】。作中メニューのレシピをポイント付きでご紹介します！
■まいったねぇ、ヒモになる。
〜トマトソーススパゲッティ〜
これまで自分の時間を犠牲に多くの頑張りを続けてきたまいったねぇさん。
少しくらいお休みして、自分を取り戻してみてもいいですよね！
そんなまいったねぇさんの絶品レシピをご紹介します。
■トマトソーススパゲッティ
[所要時間15〜20分]
◆材料（2人分）
トマト水煮缶（カット）…1缶
ニンニク…2片
スパゲッティ（乾麺）…200g
エクストラバージンオリーブオイル…50cc
塩…小さじ1
◆まいったねぇのいたわりレシピ
1 ニンニクを粗く刻みます。
※包丁の腹や手のひらで潰してから、刻むのがおすすめ。
2 フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ、中火にかけます。
3 ニンニクがところどころキツネ色になってきたら、トマト水煮缶と塩を加えて中火〜強火でぐつぐつ沸騰させながら煮ます。煮詰まってくるとフライパンの底が焦げやすくなるので、時々かき混ぜましょう。
4 スプーンやヘラでフライパンの底をなぞって、その筋に沿ってフライパンの底が見えるくらいまで煮詰めます。
5 茹で上げたスパゲッティにソースをかけたらできあがり。
◆Point
トマトソースを煮詰めるときにソースが飛び散りやすいので、火傷に注意してくださいね。
オイルスクリーンがあると、火傷もコンロ周りの汚れも怖くないです。
企画・原案＝まいったねぇ、著＝野宮レナ／『はたらく彼女と、つくるヒモ』