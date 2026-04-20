しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶ葉」で提供される肉の薄さをめぐり、SNS上で「薄すぎて皿が透けて見える」「ステルス豚肉」などの投稿が相次いでいる問題について、運営会社は一部店舗で基準を満たさない状態で提供されていた事実を認め、謝罪した。

●「最適なスライスの規定値」の基準満たさず

問題となっていたのは、肉が極端に薄くカットされ、皿が透けるように見えるなどとする投稿。メニュー写真との違いに驚く声もあり、SNSで話題となっていた。

これについて、運営会社である「すかいらーくホールディングス」（東京都武蔵野市）は4月20日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「今回のSNS上でのご指摘について調査しましたところ、一部店舗におきまして、本来定めているお肉の提供基準とは異なる状態で提供されていた事実を確認いたしました」と回答した。

その上で、「ご期待にそえない品質でご提供してしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

同社によると、「しゃぶ葉」では塊の状態で仕入れた肉を各店舗で一枚ずつスライスして提供しており、しゃぶしゃぶとしての食感やだしの旨味を感じられる「最適なスライスの規定値」を設けているという。今回指摘されたケースは、その基準を満たしていなかったとしている。

今後については、「改めて全店における提供基準の遵守と、ご提供する商品品質の確認を着実に行ってまいる所存です」と述べ、「品質管理の適正化に努めてまいります」としている。