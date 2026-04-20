実は「多言語を話せる」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「鈴木亮平」を1票差で抑えた1位は？
芸能人の中には、語学力という強みを持つ人も多くいます。普段見せる姿からは想像できないと、ギャップに驚くかもしれません。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は多言語を話せると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の鈴木亮平さんです。高校時代にアメリカ留学し、留学先でドイツ人女性に恋をして猛勉強したことから、英語・ドイツ語を話せるトリリンガルに。その後、東京外国語大学を卒業し、英検1級も取得しています。
主演映画『エゴイスト』（2023年）で、「ニューヨーク・アジアン映画祭」の授賞式に出席すると、流ちょうな英語スピーチを披露。また、大ヒットしたNetflix映画『シティーハンター』（2024年）では、海外向けのメッセージや長尺インタビューも英語でこなしています。2027年には続編となる『シティーハンター2』の配信も発表されました。
回答者からは「俳優でのイメージが強い為」（20代男性／福岡県）、「あまりに日本人の顔なので、多国語話せると聞いてもいまだに喋る姿が想像できない」（40代女性／沖縄県）、「海外を旅する番組に出ていて、語学が堪能なことを知ったから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、お笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎さんです。バラエティー番組『進ぬ！電波少年』（日本テレビ系）の企画で、スワヒリ語・モンゴル語・韓国語・コイサンマン語の4カ国語を習得。語学センスに優れ、勉強法をまとめた『語学の脳みそ 11ヵ月で4ヵ国語をマスターした僕の語学のツボ』（ワニブックス）も出版しています。
漫画家としても活動しており、2025年に出版社「たろう社」を設立。父の子育て記録を本にした『光子ノート』を出版し、話題となりました。
回答コメントでは「多言語喋れることもだけど、その言語もスワヒリ語等珍しい言語が多いから」（30代女性／石川県）、「マイナーな言語も含め、かなりの数の言語を話せるから」（40代女性／茨城県）、「頭が良さそうに見えないから」（50代男性／徳島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は多言語を話せると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：鈴木亮平／102票
2位にランクインしたのは、俳優の鈴木亮平さんです。高校時代にアメリカ留学し、留学先でドイツ人女性に恋をして猛勉強したことから、英語・ドイツ語を話せるトリリンガルに。その後、東京外国語大学を卒業し、英検1級も取得しています。
回答者からは「俳優でのイメージが強い為」（20代男性／福岡県）、「あまりに日本人の顔なので、多国語話せると聞いてもいまだに喋る姿が想像できない」（40代女性／沖縄県）、「海外を旅する番組に出ていて、語学が堪能なことを知ったから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：カラテカ・矢部太郎／103票
1位にランクインしたのは、お笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎さんです。バラエティー番組『進ぬ！電波少年』（日本テレビ系）の企画で、スワヒリ語・モンゴル語・韓国語・コイサンマン語の4カ国語を習得。語学センスに優れ、勉強法をまとめた『語学の脳みそ 11ヵ月で4ヵ国語をマスターした僕の語学のツボ』（ワニブックス）も出版しています。
漫画家としても活動しており、2025年に出版社「たろう社」を設立。父の子育て記録を本にした『光子ノート』を出版し、話題となりました。
回答コメントでは「多言語喋れることもだけど、その言語もスワヒリ語等珍しい言語が多いから」（30代女性／石川県）、「マイナーな言語も含め、かなりの数の言語を話せるから」（40代女性／茨城県）、「頭が良さそうに見えないから」（50代男性／徳島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)