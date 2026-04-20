山口智監督体制のU-19日本代表候補が国内トレーニング実施、前日には東京Vに敗戦…あす関東大学選抜と練習試合
山口智監督が率いるU-19日本代表候補は20日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで国内トレーニングを行った。
19日には東京ヴェルディと練習試合を実施。MF行友祐翔(藤枝)とMF仲山獅恩(東京V)がゴールを決めたが、2-5で敗れた。翌20日の練習にはメンバー20人が参加。MF松岡敏也(新潟)が怪我のため欠席し、その後のリリースで離脱も発表された。
この日のトレーニングはもともと2部練習だったが、午前練のみに変更。ピッチ外にはU-21日本代表の大岩剛監督、羽田憲司コーチ、越智滋之コーチも姿を見せていた。
山口監督は練習スタートから約30分を使い、東京V戦の復習を綿密に行った。その後は全体でストレッチを実施。最後は東京V戦で出場時間が長い12人が軽めのレクリエーションを行い、残りの8人はボール回しで汗を流した。
最後はそれぞれが自主練でシュート練習を行い、合計1時間超でトレーニングを終えた。21日には関東大学選抜と練習試合を行う。
山口監督体制は昨年12月に発足。今年3月にはウズベキスタン遠征を行った。今回は5月と6月に予定される海外遠征を見据えた候補合宿となり、メンバーは国内組のみとなった。
U-19日本代表は来年ウズベキスタンとアゼルバイジャンの2か国で共催されるU-20ワールドカップを目指す。今夏予定のU20アジア杯予選を戦い、さらに来年3月に中国・杭州で行われるU20アジア杯でU-20W杯出場権を手にすることができる。
▽GK
ノグチピント天飛(筑波大)
小川煌(広島)
▽DF
田中玲音(東海大)
布施克真(筑波大)
大川佑梧(鹿島)
永井大義(仙台)
▽MF
松本果成(湘南)
行友祐翔(藤枝)
立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)
長田叶羽(中央大)
荒木仁翔(いわき)
山本天翔(G大阪)
松岡敏也(新潟)
仲山獅恩(東京V)
小林志紋(広島)
神田泰斗(大宮)
小川尋斗(川崎F U-18)
▽FW
徳田誉(鹿島)
上岡士恩(大阪体育大)
尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)
瀬尾凌太(法政大)
※松岡が怪我のため離脱(04/20)
(取材・文 石川祐介)
19日には東京ヴェルディと練習試合を実施。MF行友祐翔(藤枝)とMF仲山獅恩(東京V)がゴールを決めたが、2-5で敗れた。翌20日の練習にはメンバー20人が参加。MF松岡敏也(新潟)が怪我のため欠席し、その後のリリースで離脱も発表された。
この日のトレーニングはもともと2部練習だったが、午前練のみに変更。ピッチ外にはU-21日本代表の大岩剛監督、羽田憲司コーチ、越智滋之コーチも姿を見せていた。
最後はそれぞれが自主練でシュート練習を行い、合計1時間超でトレーニングを終えた。21日には関東大学選抜と練習試合を行う。
山口監督体制は昨年12月に発足。今年3月にはウズベキスタン遠征を行った。今回は5月と6月に予定される海外遠征を見据えた候補合宿となり、メンバーは国内組のみとなった。
U-19日本代表は来年ウズベキスタンとアゼルバイジャンの2か国で共催されるU-20ワールドカップを目指す。今夏予定のU20アジア杯予選を戦い、さらに来年3月に中国・杭州で行われるU20アジア杯でU-20W杯出場権を手にすることができる。
▽GK
ノグチピント天飛(筑波大)
小川煌(広島)
▽DF
田中玲音(東海大)
布施克真(筑波大)
大川佑梧(鹿島)
永井大義(仙台)
▽MF
松本果成(湘南)
行友祐翔(藤枝)
立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)
長田叶羽(中央大)
荒木仁翔(いわき)
山本天翔(G大阪)
松岡敏也(新潟)
仲山獅恩(東京V)
小林志紋(広島)
神田泰斗(大宮)
小川尋斗(川崎F U-18)
▽FW
徳田誉(鹿島)
上岡士恩(大阪体育大)
尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)
瀬尾凌太(法政大)
※松岡が怪我のため離脱(04/20)
(取材・文 石川祐介)