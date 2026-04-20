JI BLUE、国立開催森保J壮行試合で「最高の景色を2026」公式テーマソングをライブパフォーマンスへ
日本サッカー協会(JFA)は20日、日本代表が5月31日に国立競技場で行うワールドカップへの壮行試合・アイスランド代表戦で、JI BLUEが「最高の景色を2026」公式テーマソング「景色」をフルコーラスで初ライブパフォーマンスすることを発表した。
JI BLUEグローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島将吾さん、高塚大夢さん(高ははしごだか)、後藤威尊さん、川西拓実さん、金城碧海さん、佐野雄大さん、池崎理人さん(崎はたつさき)の12人で構成されるユニット。昨年11月に日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー就任が発表されていた。
景色は☆Taku Takahashiさん(m-flo)が作詞・作曲・プロデュースした楽曲で、3月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソングに決定したことを発表。今回が初ライブパフォーマンスになる。
ライブパフォーマンスは両チームウォーミングアップ前の18時15分ごろにピッチレベルで行われる。
JI BLUEグローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島将吾さん、高塚大夢さん(高ははしごだか)、後藤威尊さん、川西拓実さん、金城碧海さん、佐野雄大さん、池崎理人さん(崎はたつさき)の12人で構成されるユニット。昨年11月に日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー就任が発表されていた。
景色は☆Taku Takahashiさん(m-flo)が作詞・作曲・プロデュースした楽曲で、3月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソングに決定したことを発表。今回が初ライブパフォーマンスになる。
ライブパフォーマンスは両チームウォーミングアップ前の18時15分ごろにピッチレベルで行われる。