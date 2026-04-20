テレビ朝日系で放送された『羽鳥慎一モーニングショー』での玉川徹氏の発言が物議を醸している。4月10日、アメリカとイランの協議を巡る問題で、トランプ大統領の娘婿であるジャレッド・クシュナー氏が参加することを報じた際に玉川氏が、

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「トランプ家の代表として入っているとしか見えないし、ましてやユダヤ人ですよね。イランとの協議に関しては、いないほうがいいような気がするんですけど」

と、コメントした。これを受けて駐日イスラエル大使のギラッド・コーヘン氏は14日にXにて、

《ユダヤ人であるという理由で外交交渉から排除されるべきだと示唆した懸念すべき発言について、テレビ朝日に正式な書簡を送りました》

と、正式に抗議したことを明らかにした。駐日大使からの抗議書簡送付という事態に、テレビ朝日は15日、番組公式ホームページにて、

《アメリカとイランの協議に関する4月10日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした。不快な思いをされた皆様にお詫びいたします》

と、謝罪文を掲載した。

出勤停止の懲戒処分を受けたことも

「玉川氏の炎上は今回が初めてではありません。2022年には、安倍晋三元首相の国葬について“電通が入ってますからね”と発言。実際には電通はまったく関係しておらず、翌日の放送内で玉川氏は訂正して謝罪。玉川氏には出勤停止10日間の懲戒処分が下されました。

2025年には第27回参議院議員通常選挙で、SNSの情報を参考にして投票に行った人が増えることについて、“今までは投票率が上がるのはいいことだと思っていたんですけど、果たしてどうだろう”とコメント。ネット上で《国民をバカにしているのか》と炎上してしまいました」（スポーツ紙記者）

何度も炎上しているにも関わらず、テレビ朝日が玉川氏を起用するのはなぜなのか。テレビプロデューサーの鎮目博道氏はこう解説する。

「玉川さんは今でこそ出演者みたいになっていますが、本来はディレクターとしてすごく優秀な人です。なので、玉川さんのコメントは自分の思ったこと、感じたことを言っているというよりも、どういうコメントをすると番組の視聴者がいちばん喜ぶのか、ということを計算して話すタイプの人。視聴率が取れるコメントをする人です。今回は歴史や宗教が複雑に絡む問題だったので、その点では軽率だったかもしれません」

玉川氏のこのスタンスが番組にとっては非常に大きいという。

「僕も以前、一緒に仕事をしたことがありますが、玉川さんが出演すると視聴率が上がります。非常に人気があるのは間違いありません。アンチはいますが、それ以上にファンが多い。視聴率を取ることに徹した発言が過激すぎてたまに炎上を起こしてしまうのですが、無難な発言は支持されないですから」（鎮目氏、以下同）

番組を盛り上げる“術”を知っている

コメンテーターだけでなく、ディレクターでもある玉川氏は制作側にとっても心強い存在のようだ。

「玉川さんは制作者なので、番組にとって最も盛り上がるコメントができます。極端に言えば、長い間、番組に関わってきて、どうすれば『モーニングショー』が盛り上がるのか、誰よりも知っています。スタジオにディレクターがいるわけですから、制作側の人間からすると安心感があります。そういった面でも玉川さんは起用され続けているのでしょう」

テレビ朝日内からも玉川氏は厚く支持されている。

「玉川さんがいなかったら『モーニングショー』はここまで視聴率が取れていなかったと思います。玉川さんのよさは、賛否両論あるニュースでも自分の立場を明確にしてコメントをするところ。批判を恐れていないところが何よりいいです。MCの羽鳥さんは自分の意見をほとんど言わずに番組全体のバランスを取るタイプなので、玉川さんがいて助かっていると思いますよ」（テレビ朝日関係者）

今回の炎上は想定外だったかもしれないが、“過激”な発言でこれからも注目を集めていきそうだ。