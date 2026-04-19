これ「1,700円以下」なの！？【しまむら】重ねるだけでおしゃれ♡「ベスト & キャミ」

コーデがなんだかマンネリぎみ……。そんなときは、重ねるだけで印象を変えられるアイテムがあると重宝するかも。今回は、1,700円以下の「ベスト & キャミソール」を【しまむら】から紹介します。コーデが自然とこなれて見えそうな優秀アイテムをチェックしてみて。

重ねるだけでコーデにメリハリが生まれる

【しまむら】「ツイードペプラムベスト」\1,639（税込）

ウエスト位置に自然なくびれをメイクできそうな、ペプラムシルエットが魅力のベスト。一枚重ねるだけで、奥行きのある着こなしが完成。高見えするツイード調素材を使用しており、切り替え部分にフリルが付いているのもポイント。シンプルなインナーに重ねるだけで華やかさがプラスされます。

春らしい軽やかさと抜け感をプラス

【しまむら】「エンブロレースキャミTU」\1,639（税込）

コーデにトレンド感と抜け感をプラスできるレースキャミソール。総レースとティアードデザインが華やかなので、シンプルトップスに重ねるだけで女性らしさがUP。カジュアルコーデにさりげないフェミニンさが欲しいときにもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@miu___wear様、

@__koko.o様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M