2026年4月19日（日） MLB ロッキーズ vs ドジャース 試合結果
開催：2026.4.19
会場：クアーズ・フィールド
結果：[ロッキーズ] 4 - 3 [ドジャース]
MLBの試合が19日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。
ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。
1回表、2番 カイル・タッカー 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 COL 0-2 LAD
1回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-2 LAD
2回表、7番 ダルトン・ラッシング 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 COL 1-3 LAD
2回裏、8番 カイル・キャロス 4球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 2-3 LAD
6回裏、6番 トロイ・ジョンストン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 4-3 LAD
試合は4対3でロッキーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロッキーズのブレナン・ベルナルディノで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はドジャースのウィル・クラインで、ここまで1勝1敗0S。ロッキーズのボドニクにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.264となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-19 11:52:22 更新