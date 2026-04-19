開催：2026.4.19

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 4 - 3 [ドジャース]

MLBの試合が19日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。

ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。

1回表、2番 カイル・タッカー 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 COL 0-2 LAD

1回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-2 LAD

2回表、7番 ダルトン・ラッシング 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 COL 1-3 LAD

2回裏、8番 カイル・キャロス 4球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 2-3 LAD

6回裏、6番 トロイ・ジョンストン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 4-3 LAD

試合は4対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのブレナン・ベルナルディノで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はドジャースのウィル・クラインで、ここまで1勝1敗0S。ロッキーズのボドニクにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.264となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 11:52:22 更新