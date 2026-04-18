下心しかない男はここで見抜く！本気で恋をする男性との「決定的な違い」
「この人、私のこと本気で好きなのかな…？」と不安になることってあるはず。実際、恋愛感情ではなく“下心だけ”で近づいてくる男性もいるものです。でも、そんな男性には、ちゃんと共通点があります。そこで今回は、本気で恋をする男性との「決定的な違い」をチェックしてみましょう。
会話の中心が「自分」になっている
下心で近づく男性は“自分語り”が多い傾向があるでしょう。特にやたらと自慢話が男性は要注意です。本気で恋をする男性は、女性の趣味や日常に関心を持ち、ちゃんと話を聞こうとします。
遅い時間ばかり誘ってくる
デートのたびに「夜に飲みに行こう」「終電ギリギリまでいよう」など、遅い時間ばかり誘ってくる男性は、下心だけの可能性大。真剣な恋を望む男性なら、昼間のデートや会話中心の時間を大切にするもの。“会いたい時間帯”にも本気度が表れます。
未来の話が出てこない
「また今度〇〇しようね」や「来月の予定空いてる？」といった未来の話が一切出てこないなら、それは一時的な関係しか考えていない証拠。逆に本気で恋をする男性は、自然と将来を一緒に過ごすイメージを語ってくれるはずです。
男性のアプローチに違和感を覚えたら、その直感はきっと正しいサイン。あなたを本気で想う男性は、時間をかけて丁寧に関係を築こうとしてくれるものですよ。
🌼甘い言葉にご用心。遊び目的で確定の「男性のセリフ」とは