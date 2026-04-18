【３ヶ月で−２kg】“猫背のまま過ごす”のをやめただけ。体のラインが変わった理由
「若い頃と体重はそこまで変わっていないのに、なぜか体がスッキリ見えなくなってきた」と感じていたというCさん（42歳・会社員）。食事や生活習慣を見直しても変化が出にくかった中で改善に取り組んだのは“姿勢”でした。無意識の猫背をやめただけで、体のラインや見え方に変化があったといいます。今回は、その具体的な変化について話を聞きました。
「太った？」の正体は“体重”ではなかった
「体重はほとんど変わっていないのに、“なんか太った？”と言われたことがあって…」と話してくれたCさん。そして原因として思い当たったのが、日常の姿勢でした。「デスクワークが中心で、気づくと背中が丸まっている状態でした。自分では普通だと思っていたんですが、写真で見るとお腹が前に出て見えて、全体的に重たい印象になっていたんです」とのこと。
気づいたら“軽く姿勢を整えるだけ”を続けた
Cさんが始めたのは、特別なトレーニングではなく「姿勢に気づいたときに軽く整える」こと。「無理に胸を張るのではなく、頭の位置を少し上に引き上げるイメージにしたら、続けやすかったです。気づいたときに戻す、を繰り返していました」と振り返ります。
▲同じ体でも、姿勢だけでここまで印象は変わる
この意識を続けていくうちに「ウエストの位置が上がったように見えて、同じ服でもスッキリした印象になりました」とCさん。姿勢を整えるだけで、予想以上に体の見え方が変わることを実感したそうです。
体重以上に“変わった”を実感できた
３ヶ月後、体重は−２kgと大きな変化ではなかったものの、周囲の反応は明らかに変わったといいます。「“痩せた？”と言われることが増えました。数字以上に見た目が変わった実感があります」とのこと。さらに、姿勢を意識することで体の使い方にも変化が。「歩くときも自然と体を使う感覚があって、前より疲れにくくなりました。無理なことをしていないのに、体が軽くなった感じがあります」と嬉しそうに話してくれました。
ダイエットというと体重に目が向きがちですが、見た目の印象を大きく左右するのは“姿勢”の方。デスクワークやスマホ時間が長くなりやすい今、無意識の猫背が習慣化していることも少なくありません。気づいたときに軽く整えるだけでも、きっと体の見え方もラインも少しずつ変わっていくでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
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