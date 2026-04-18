こういうの探してたーーッ！【3COINS】UV対策もおしゃ見えも叶う♡「新作アームカバー」

春本番となり、意識したいのが紫外線対策。UVカット機能付きのアイテムを使いたいけれど、おしゃれさも欲しい。そんな大人女性におすすめのアイテムが、【3COINS（スリーコインズ）】から登場！ 今回は、ラメやフリルがポイントになる「新作アームカバー」をご紹介。着けるだけで気分が上がりそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

お呼ばれやパーティーコーデにも合わせやすく華やか

【3COINS】「UVラメアームカバー」\330（税込）

日差しに反射してキラキラと輝く、ラメ入りのアームカバー。コーデに華やぎを添えてくれそうです。両端のフリルもアクセントに。女性らしい着こなしにマッチし、デイリーからお呼ばれコーデまで合わせやすいのが魅力です。汎用性の高い、ブラック・ブラウンの2色展開。

メローフリルでコーデに甘さをちょい足し

【3COINS】「UVリブメローアームカバー」\330（税込）

こちらは配色のメローフリルがアクセントになったアームカバー。甘さは控えめなので大人女性も使いやすそうです。丈が約65cmと長めで、手の甲から二の腕までを覆ってくれるのがポイント。UV対策だけでなく、冷房対策としても活躍してくれるはず。ブルー・グレー・アイボリーという、春夏コーデに合わせやすい爽やかなカラー展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。