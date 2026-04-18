NiziUマコ、自らデザインした姉への手作りバースデーケーキ公開「天才すぎる」「プロの腕前」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/18】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が4月16日、自身のInstagramを更新。手作りケーキを公開し、話題となっている。
【写真】NiziUメンバー「才能の塊」と話題の手作りケーキ
マコは「初めてケーキデザインしてからケーキ作ってみた〜！！」とコメント。自ら考えて描いたケーキのデザインのイラストが写されたタブレットを横に添え、たくさんのハート型のいちごやホイップクリームでデコレーションされた手作りケーキを披露した。
また、マコの姉で女優の山口厚子も同日、自身のInstagramを更新し、マコの手作りケーキを手に自身が30歳を迎えたことを報告している。
この投稿に、ファンからは「デザインしてその通り作れるの天才すぎる」「可愛すぎるし美味しそう」「プロの腕前」「姉妹愛に溢れてる」「才能の塊」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「才能の塊」と話題の手作りケーキ
◆マコ、手作りケーキ公開
マコは「初めてケーキデザインしてからケーキ作ってみた〜！！」とコメント。自ら考えて描いたケーキのデザインのイラストが写されたタブレットを横に添え、たくさんのハート型のいちごやホイップクリームでデコレーションされた手作りケーキを披露した。
◆マコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デザインしてその通り作れるの天才すぎる」「可愛すぎるし美味しそう」「プロの腕前」「姉妹愛に溢れてる」「才能の塊」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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