お笑いタレント西川きよし（79）が18日、BSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）に出演。パーソナリティー・浜村淳（91）の3週ぶり復帰を祝福した。

4日、11日の放送を休演していた浜村に「おかえりなさい！」と拍手で呼びかけ、「元気で…もうほんとに。安心しました」と喜んだ。

「休むときはきっちり休まなあきませんね。検査きっちりして何すると、もう全然！浜村さんの声聞いたときに成人式かと思いました」と声もすっかり元気で若返っていると驚き、「よかった、衰えてませんねえ」と評した。

また、浜村が入院中に毎食のように口にしたという、西川がCMに出演する総合栄養食品の話題で盛り上がった。

浜村はこの日の番組冒頭、「再びの検査入院のために2回お休みをいただきまして」と切りだし、「ご迷惑掛けたり、お詫びを申し上げねばならなかったり。まあもう二度ととこんなことはないと思いますが」などと全快をアピールした。

昨年10月末に大腸がんの治療のため手術を受けると発表した浜村。11月5日に退院し、同8日から「ありがとう〜」に復帰した。今年3月7日には、検査入院のため同番組を休演した。また、例年司会で出演している「大阪シネマフェスティバル」が同8日に行われたが、こちらも欠席。翌週14日の放送で復帰した。4月4、11日に再び検査入院を理由に「ありがとう〜」を休演し、心配の声が上がっていた。