ツーハッチの新作ビスチェで叶える♡見せるインナー主役の最旬コーデ

インナーを“隠す”から“魅せる”へ。そんなトレンドの変化を背景に、ツーハッチから新作ビスチェが登場しました。《BRAmoneFashionEasy》カップ付きツインリボンビスチェは、1枚でもレイヤードでも美しく決まるデザインが魅力。着心地の良さだけでなく、着た瞬間に気分が高まるような洗練されたインナーとして、今季注目のアイテムです♡

見せるインナーの新定番

今回のビスチェは、トップスとしても成立するデザイン性が魅力。シアートップスのインナーとしてはもちろん、ジャケットの中に合わせるだけで旬のスタイルが完成します。

カットソーとのレイヤードにも相性が良く、日常コーデの幅をぐっと広げてくれる一枚。インナーでありながら主役になる、新しいファッションの楽しみ方を提案します。

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美しいシルエットと快適フィット

左右一体型のピーナッツパッドにより、バストの広がりを抑えながら立体的で上向きのラインを演出。さらにツインリボン構造で、ストラップレスでもズレにくく、アンダーの調整も可能です。

締め付けすぎず自然にフィットし、長時間でも快適な着心地をキープ。見た目の美しさと機能性を両立した設計が魅力です。

商品情報とカラー展開

《BRAmoneFashionEasy》カップ付きツインリボンビスチェは6,980円。サイズはM・Lの2展開で、Mはアンダー65～70／Dカップまで、Lはアンダー70～75／Dカップまで対応。

カラーはホワイト、ブラック、チャコールグレーの3色。清楚な甘さからモードな印象まで、幅広いスタイリングに対応できるラインナップです。

ツーハッチのビスチェで新しいおしゃれへ

ツーハッチの新作ビスチェは、インナーの概念を変える一着。1枚でもレイヤードでも楽しめるデザインと、計算されたシルエット設計で、毎日のコーデを格上げしてくれます。

気分やシーンに合わせて自由に着こなせるからこそ、自分らしいスタイルが広がるはず。今季は“見せるインナー”で、おしゃれをもっと楽しんでみてください♪