中国がけん引、世界の人型ロボット用の「共通教材」を作成―中国メディア

中国国家標準委員会が4月17日に明らかにしたところによると、中国は国際標準化機構（ISO）で、身体性AI（身振りや行動を実行するAIロボット）分野で世界初の国際標準「人型ロボットデータ集」作成を立案することに成功し、作業グループの設立を推進しました。

人型ロボットを学習中の人に例えれば、データ集は「教材」および「練習問題集」に相当します。かつては世界の各企業が人型ロボットを開発する際に、自らが「教材」を作成していたために、企業は互いに「教材」を読み解いたり参考にしたりすることができず、それぞれが「情報の孤島」に取り残された状態でした。中国が先頭に立って制定を進めるこの国際標準は、規範を統一することを意味します。

中国がけん引する人型ロボットデータ集作業グループにはすでに中、米、英、独など12カ国の卓越した研究者58人が加入しました。標準が発表されれば、世界の技術協力や産業の発展、業界のエコシステムの構築に前向きかつ大きな影響を与えると見込まれています。ベンチャー企業はゼロから大量の基礎データを収集する必要がなくなります。統一された基準は、国際間の人型ロボットの検査、認証、監視の相互認証にも役立ちます。（提供/CGTN Japanese）