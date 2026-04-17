「姑、どっか行ってくんないかな…」義母との同居に疲れ果てた嫁の“希望ある”出会いとは？【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、9巻が発売されたばかりの『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに横山さんに制作秘話を聞いた。
【漫画】本編を読む
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。しかし、繰り返される非常識な義母・聡子の言動やシュウの浮気をきっかけに、崩壊が始まる!!だが、ユイを苦しめてきた聡子も、実は結婚当初、姑から苦しめられていたようで…。9巻では、その「エピソードゼロ」が展開される。
――「どちらかの家庭が崩壊する漫画」9巻発売おめでとうございます！9巻の内容で、こだわったところを教えてください！
若き日のシュウの母・聡子が、たまに醸し出す狂気の表情にこだわりました。
――とにかく、聡子の義母「のばら」が強烈で…。その息子であり、聡子の夫であり、シュウの父である「リュウ」もまた独特なキャラクターです。リュウのキャラクターはどのように考えられたのでしょうか？
こちらもシュウとはまた違うタイプの「ダメ夫」をデザインしてみました。シュウとは目元がちょっと似てますかね。
――読者へメッセージをお願いします。
家庭崩壊シリーズは、形を変えながらもまだまだ続きます。今後もご期待ください！
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。9巻では、シュウの母・聡子の結婚当初の時代、そして義母との関係に疲れ果てていたときに訪れた「ママ友」との出会いなども描かれているので、ぜひチェックしてみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
――「どちらかの家庭が崩壊する漫画」9巻発売おめでとうございます！9巻の内容で、こだわったところを教えてください！
若き日のシュウの母・聡子が、たまに醸し出す狂気の表情にこだわりました。
――とにかく、聡子の義母「のばら」が強烈で…。その息子であり、聡子の夫であり、シュウの父である「リュウ」もまた独特なキャラクターです。リュウのキャラクターはどのように考えられたのでしょうか？
こちらもシュウとはまた違うタイプの「ダメ夫」をデザインしてみました。シュウとは目元がちょっと似てますかね。
――読者へメッセージをお願いします。
家庭崩壊シリーズは、形を変えながらもまだまだ続きます。今後もご期待ください！
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。9巻では、シュウの母・聡子の結婚当初の時代、そして義母との関係に疲れ果てていたときに訪れた「ママ友」との出会いなども描かれているので、ぜひチェックしてみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
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