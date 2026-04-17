椎名林檎さんのYouTube番組が凄い！！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は椎名林檎さんの公式YouTubeチャンネルより
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
衝撃のとんでもエンタメ情報が入ってきましたよ！
なんとあの椎名林檎さんが自身のYouTubeチャンネルに非常に興味深いコンテンツをスタートされました！
その名も…『好景気パトロール』！！！！！
まさに漢字＋カタカナの椎名林檎さんらしさ満開のタイトルです。
どうやらこちらのコンテンツは、2026年3月11日に発売された椎名林檎さんのアルバム『禁じ手』の、発売を記念した特別コンテンツとのこと。
椎名林檎さん“黒字ポリス”として様々な企業を訪れていくという内容。
デビュー時からのいちファンとしては、椎名さんがいろんな所に訪れ、様々な方々と触れ合う姿が見られるのはとても貴重で興味深く、まさに衝撃コンテンツ、まさに幸福サプライズだと感じております。
早速1本目の動画をご紹介しますね。
こちらです！
●「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」_#01好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」篇
最初に訪れたのは老舗出版社のひとつ新潮社。
椎名林檎さんと親交がある社会学者の古市憲寿さんと社内をぶらぶら見学していきます。
なかなか出版社の内部を見る事なんてできませんし、これは貴重な映像だ！
動画は前後編で紹介されているので是非後編も見てください！
次はなんとあの大手コンビニエンスストアのひとつ、セブンイレブンへ！！
●「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」_#03好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「セブン-イレブン」篇
椎名林檎さんはどうやらセブンイレブンがお好きな様子で、爆買いシーンからスタート。一ファンとしては椎名林檎さんがセブンイレブンの店内にいる様子が見られる事だけでも衝撃なのに、商品の解説やご自身の好みに関しても発言されており非常に勉強になりました。私も梅干し買ってみます！！
いや〜…。
まさにYouTubeならではのコンテンツの誕生ですね。
今後もいろんな企業に是非訪れて行って欲しいなと思います。
楽器メーカーだったり、音楽活動に直結するような企業訪問も見てみたいですが、１００均のお店やファーストフード店など、一般人にもなじみ深いスポットに椎名林檎さんが訪れる姿は見ていてエキサイティングだなぁ…とセブンイレブンの回を見て個人的には感じました。
あとは地方ロケも良いかもしれませんね。
椎名林檎さんの町ブラが見られたら最高です。
ご出身の聖地、福岡の企業など是非！！
あと、企業ではないかもしれませんが林檎農園とか！(笑)
というわけでNicheee!はこれからも、椎名林檎さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
衝撃のとんでもエンタメ情報が入ってきましたよ！
なんとあの椎名林檎さんが自身のYouTubeチャンネルに非常に興味深いコンテンツをスタートされました！
その名も…『好景気パトロール』！！！！！
まさに漢字＋カタカナの椎名林檎さんらしさ満開のタイトルです。
椎名林檎さん“黒字ポリス”として様々な企業を訪れていくという内容。
デビュー時からのいちファンとしては、椎名さんがいろんな所に訪れ、様々な方々と触れ合う姿が見られるのはとても貴重で興味深く、まさに衝撃コンテンツ、まさに幸福サプライズだと感じております。
早速1本目の動画をご紹介しますね。
こちらです！
●「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」_#01好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」篇
最初に訪れたのは老舗出版社のひとつ新潮社。
椎名林檎さんと親交がある社会学者の古市憲寿さんと社内をぶらぶら見学していきます。
なかなか出版社の内部を見る事なんてできませんし、これは貴重な映像だ！
動画は前後編で紹介されているので是非後編も見てください！
次はなんとあの大手コンビニエンスストアのひとつ、セブンイレブンへ！！
●「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」_#03好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「セブン-イレブン」篇
椎名林檎さんはどうやらセブンイレブンがお好きな様子で、爆買いシーンからスタート。一ファンとしては椎名林檎さんがセブンイレブンの店内にいる様子が見られる事だけでも衝撃なのに、商品の解説やご自身の好みに関しても発言されており非常に勉強になりました。私も梅干し買ってみます！！
いや〜…。
まさにYouTubeならではのコンテンツの誕生ですね。
今後もいろんな企業に是非訪れて行って欲しいなと思います。
楽器メーカーだったり、音楽活動に直結するような企業訪問も見てみたいですが、１００均のお店やファーストフード店など、一般人にもなじみ深いスポットに椎名林檎さんが訪れる姿は見ていてエキサイティングだなぁ…とセブンイレブンの回を見て個人的には感じました。
あとは地方ロケも良いかもしれませんね。
椎名林檎さんの町ブラが見られたら最高です。
ご出身の聖地、福岡の企業など是非！！
あと、企業ではないかもしれませんが林檎農園とか！(笑)
というわけでNicheee!はこれからも、椎名林檎さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】