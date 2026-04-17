女優の吉瀬美智子(51)が9日、自身のインスタグラムを更新し、子役だった女優と16年ぶりに再会したことを明かした。



【写真】吉瀬“先生”は変わってない…「れもん」ちゃんはすっかり大人！

女優の杏花（きょうか＝26）との2ショットを掲載。「2010年放送『ハガネの女』で生徒役だった杏花ちゃんとなんと16年ぶりに再会」と報告した。「れもんちゃん役は本当に印象深くて、今でも特に忘れられない存在 もう、ほんとに親心だよね」と当時の役名も添えて伝えた。



杏花は「柴田杏花」の芸名で子役から活動している。2010年にテレビ朝日系で放送されたドラマ「ハガネの女」では吉瀬が担任教師を演じ、杏花は問題のある児童の琴平れもんを演じた。



2人は10日に放送されたTBS系「ドラマでクイズ!THEキリヌキ」で共演。吉瀬は「GIFT」、杏花は「時すでにおスシ!?」の出演者として登場していた。



杏花も自身のインスタに2ショットを掲載し「なんとなんと『ハガネの女』ぶりに吉瀬美智子さんにもお会いしました！当時は先生と生徒で。。れもん⁉と声をかけてくださり 久しぶりの再会が嬉しくて幸せでした」と状況を振り返りつつ喜んでいた。



（よろず～ニュース編集部）