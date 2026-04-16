真剣交際はムリだな…。男性から恋愛対象外にされる「女性の行動」
気になる男性ができても、その男性から「交際はムリかも…」と思われてしまうと、恋愛関係に進展させるのは難しいでしょう。
そこで今回は、男性から恋愛対象外にされる「女性の行動」について紹介するので、無意識の内にしていないか確かめてみてください。
｜だらしない
どんなに容姿が整った女性であっても、時間やお金、身だしなみなど、だらしない印象を与える女性は男性から「見た目は好みでも内面は…」と恋愛面ではシャットアウトしてしまうでしょう。
｜TPOをわきまえていない
静かな場所で大きな音を立てたり、食事中のマナーが悪かったりなど、男性はTPOをわきまえていない女性に対しても、かなりドン引きしてしまうもの。
もしかしたら他人の目を気にしない人に多い傾向かもしれませんが、男性には「彼女と一緒に行動するのは恥ずかしい」と思われてしまいます。
｜人によって態度が変わる
人によってあからさまに態度を変えるような女性も男性は恋愛対象から外します。
自分の気に入っている人には優しいのに、それ以外の人には冷淡だったり、不作法な態度をとったりしていると、男性の目には「性格が悪い」としか映りませんから、分け隔てなく誰にでも接することはとても大切です。
今回紹介した行動をしているかもと感じたら、ぜひ改善して、気になる男性に好印象を与える行動をチョイスしていきましょうね。
🌼少し距離を置いておこう。男性が嫌がる「女性のワガママ」