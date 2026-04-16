ミス東大のあさが、タイプの男性であるまさかつを指名し、初日の夜から同じ部屋で過ごる衝撃の展開となった。

【映像】ミス東大美女が男性に上から…ベッドでの振る舞い（実際の映像）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

部屋にまさかつを招き入れたあさは、ベッドで自身の男性の好みについてトーク。「私のタイプが、『キレイめゴリラ』なの。ゴリラが大好きなの。正確に言うと『キレイめセンスゴリラ』っていうのがタイプ」と独特の表現で告白した。

この奔放な振る舞いに、スタジオの真木よう子は「この女性はすごいですね。なんか上からなんですね」とたじろぐ。ひろゆきは「社会人経験ないからなんじゃ」と分析すると、アレン様から「遅刻した社会人が何言ってんのよ！」と強烈なツッコミを入れていた（ひろゆきはこの日の収録に遅刻して参加してきた）。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。