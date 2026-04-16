「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が16日放送のフジテレビの新音楽番組「STAR」（後7・00）に出演。プライベートで家政婦を募集していることを明かした。

あのちゃんはMCのフジテレビ・上垣皓太朗アナウンサーと番組前半のSTARナビゲーターを務め、後半は「Travis Japan」の松倉海斗にバトンタッチ。ナビゲーターの感想を聞かれ、「類似タレントの松倉さんにバトンタッチできるように頑張りました」と力強く語った。

9日にスタートしたテレビ東京系ドラマ「惡の華」に出演し、主題歌「愛晩餐」も担当。「（オファーは）光栄でしたし、撮影しながら作曲できるのは凄いありがたい感じでした」とうなずいた。

プライベートで挑戦したいことには「すでに始めてるんですけど、家政婦さん探しを今しています」と打ち明け、「今、探してます。募集中です」と呼びかけた。

上垣アナから「ちなみにどんな人がいいですか？」と質問されると、「ものを盗まない人」と即答し、笑わせた。松倉と上垣アナは「重要ですね」と声をそろえた。

その後、「愛晩餐」のパフォーマンスを披露した。