快適性と独創性をカタチにした「コンパクトSUV」！

ステランティス ジャパンは2026年4月16日、シトロエンのフラッグシップSUV新型「C5 AIRCROSS（C5エアクロス）」の販売を全国の正規ディーラーで開始しました。

シトロエンは、独創的なデザインと快適性を追求したモデルを数多く輩出してきたフランスの自動車メーカーです。そのフラッグシップSUVであるC5エアクロスは、同ブランドが長年培ってきた快適性と独創性を体現したCセグメントSUVです。

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今回、8年ぶりの全面刷新を受け、第2世代へとフルモデルチェンジしました。ボディサイズは全長4655mm×全幅1905mm×全高1710mmとなり、従来モデルより全長が165mm拡大されています。

トヨタ「RAV4」（全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm）に近いサイズ感の5人乗りSUVですが、全幅は1.9mを超える堂々としたボディを採用しています。

新型の大きな特徴のひとつが、新世代プラットフォーム「STLA-Medium（ステラ ミディアム）」の初採用です。エクステリアには、空力性能の向上にも寄与する「Citroen Light Wings（シトロエン ライト ウイングス）」デザインをリアに採用。

さらに、周囲の状況に応じて配光を自動制御するLEDマトリクスヘッドランプや、19インチのブラックアロイホイール「ZIRCON（ジルコン）」を装備しています。

インテリアには、「乗る人すべてを柔らかく包み込む快適性」をテーマとした「C-Zen Lounge（シーゼン ラウンジ）」コンセプトを導入。ダッシュボードにはステランティスグループ最大級となる13インチ縦型「ウォーターフォールスクリーン」を備え、先進的で直感的な操作性を実現しています。

さらに上級グレードには、柔らかさとサポート性を両立した「アドバンストコンフォートシート」を採用。シートヒーターやベンチレーション、マッサージ機能も備え、上質な移動空間を提供します。後席のレッグスペースは従来比で50mm、頭上空間は68mm拡大され、大人でもゆったりとくつろげる室内を確保しています。

シトロエンの代名詞ともいえる快適性も健在です。独自のサスペンション技術「プログレッシブ・ハイドローリック・クッション（PHC）」を標準装備し、路面の凹凸による衝撃を効果的に吸収。“魔法の絨毯”と称されるフラットでしなやかな乗り心地を実現しています。

パワートレインには、最新の48Vマイルドハイブリッドシステムを採用。1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンに、22馬力の電動モーターを内蔵した6速デュアルクラッチ式トランスミッションを組み合わせています。

システム合計最高出力は145馬力を発揮し、WLTCモード燃費は19.4km／Lを達成。市街地では最大50％の時間で電動走行が可能とされています。

安全装備も進化しており、シトロエンとして初採用となる「誤発進抑制サポート」を搭載。停車時や低速走行時に障害物を検知した状態でアクセルを踏み込んだ場合、加速を抑制して急発進を防ぎます。

ラインナップは、ベーシックモデルの「PLUS（プラス）」と、装備を充実させた「MAX（マックス）」の2グレードを設定。ボディカラーは新色「ヴェール・アストリア」を含む全4色が用意されています。

価格（消費税込）は、PLUSが535万円、MAXが570万円です。フランス車ならではの個性と快適性を重視するユーザーにとって、注目の1台といえそうです。