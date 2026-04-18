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高須幹弥、デイリーWiLL・山根氏との対談で「絶対書かないで」と視聴者に懇願した“ステチル”いじりの全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥（高須クリニック）が「【悲報】デイリーWillの山根がステハゲ信者だということが発覚しました【真夏の夜の淫夢】」を公開した。デイリーWiLLの山根氏との生配信を終えた直後の対談で、山根氏が「ステチル（ステハゲチルドレン）」であったという意外な事実が発覚し、盛り上がる様子が収められている。



名古屋のクリニックで2時間の生配信を終えたばかりの二人。高須氏は、生配信という形式ゆえに失言を恐れて「ヒヤヒヤしてました」と苦笑いを浮かべながら本音を吐露。一方の山根氏は、高須氏の炎上リスクに対する日頃の巧みな立ち回りを評価した。高須氏は、炎上しそうな発言の傾向を常にアップデートし、「ビクビクしながらいつも動画上げてます」と情報発信への真摯な姿勢を明かした。



話題は高須氏が普段視聴しているYouTubeチャンネルへ。高須氏が政治・経済からビジネスまで幅広くチェックしていることを明かすと、山根氏との間で「スーツ」や「ステハゲ」といったYouTuberの話題に。山根氏が「私もステチルでしたね」と自身の過去を明かすと、高須氏は「そうなんですね！」と驚きの表情を見せた。視聴者に向けて「コメント欄に『山根さんはステチルだ』って絶対書かないでくださいね。あいつ調子に乗りますから」とあえて振るような冗談を飛ばし、山根氏も笑いながら応じた。



さらに、高須氏独自の動画制作スタイルにも言及。チームを組むと時間がかかるため、「自分で適当にネタ考えて喋って、動画チェックもしないでポンとアップして」と、サムネイル作成も含めて一人で完結させている身軽な制作体制を語った。



動画の終盤、高須氏は「ずんだもん」を使った解説動画への憧れを語るなど、新しい表現手法への尽きない探究心を見せた。異色の組み合わせながらも、終始リラックスした雰囲気で進行した対談は、二人の親しみやすい素顔が垣間見える内容となっている。