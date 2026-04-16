全方位での快適性を追求

スズキは、大型二輪のクロスオーバーバイク「GSX-S1000GX」の仕様を一部変更し、2026年4月23日から全国のスズキ「ETC2.0 車載器 標準搭載車 取扱店」にて発売します。

GSX-S1000GXは、スポーツツアラーの性能とアドベンチャーバイクの要素を融合させたモデルです。デザインは、スーパースポーツを彷彿とさせるシャープなラインと、アップライトなライディングポジションを組み合わせることで、新しい可能性を表現しています。

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エンジンには、GSX-S1000シリーズが搭載する排気量998ccの水冷4気筒エンジンを採用し、卓越したスポーツ性能と快適なツーリング性能を兼ね備えています。このエンジンは低回転域から高回転域まで広いパワーバンドを持ち、高揚感のある加速性能を生み出します。

今回の仕様変更では、新たに高速走行時の直進安定性を向上させるウイングレットが採用されました。

ボディカラーのラインアップも見直され、「ブリリアントホワイト／トリトンブルーメタリック」、「グラスマットメカニカルグレー」、「グラススパークルブラック」の3色が設定されています。

このほか、車載式故障診断装置（OBD-II）の監視要件や、10％のバイオエタノールを混合した環境配慮型燃料「E10ガソリン」にも対応しました。

このモデルの最も注目すべき点は、スズキの二輪車として初めて採用された「スズキアドバンスドエレクトロニックサスペンション（SAES）」です。このシステムは、速度や路面の状況、ブレーキ操作に起因する車両の姿勢変化を検知し、サスペンションの減衰量やプリロードを自動で電子制御します。

さらに、SAESにIMU（慣性計測ユニット）などのデータを統合したスズキ独自のプログラム「スズキロードアダプティブスタビライゼーション（SRAS）」も搭載しています。SRASは、凸凹のある路面を検知するとサスペンションの制御量を自動で調整し、未舗装路では振動を抑えた滑らかな乗り心地を、オンロードではダイナミックなスポーツ走行を提供します。

また、先進の電子制御システム群「スズキインテリジェントライドシステム（S.I.R.S.）」も装備されています。出力特性やトラクションコントロール、SAESの減衰設定を統合管理する「SDMS-α」や、車体が傾いたコーナリング中であってもABSを作動させることができる「モーショントラックブレーキシステム」など、多彩な機能が含まれます。これにより、ライダーのスキルや走行する路面状況を問わず、高い知性とパフォーマンスを気軽に引き出すことが可能です。

快適なツーリングを支える装備も充実しています。6.5インチのフルカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイは、専用アプリ「SUZUKI mySPIN」をインストールしたスマートフォンと連携させることで、地図表示や音楽再生、通話といった機能が利用できます。日本国内専用仕様としてETC2.0車載器も標準で装備されます。

加えて、3段階で高さを調整できるウインドスクリーンや、振動を軽減するフローティングハンドルマウントなど、長距離走行における疲労を和らげるための工夫が随所に施されています。

GSX-S1000GXの価格（消費税込）は211万2000円です。